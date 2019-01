V matematice si většina studentů nevěří, je pro ně abstraktní

To samé tvrdí i další oblíbená matikářka Alena Vávrová ze Základní školy Karla Čapka v Praze. Jen tak je podle ní možné pro matematiku nadchnout i děti, pro které dosud byla strašákem. Přesto má někdy se žáky problémy. „Nejčastěji s dětmi, které tvrdí, že to mají od rodičů. Že nemohou umět matematiku, protože mámě taky nešla,“ říká Vávrová.

„Platí, že to má velmi významný vliv na to, jak vnímají žáci matematiku, jakým způsobem se v ní cítí komfortně a silně. To má vliv na jejich vzdělávací výsledky,“ tvrdí náměstek České školní inspekce Ondřej Andrys.

Už ve školním roce 2020/2021 by ale měli studenti gymnázií a lyceí z matematiky povinně maturovat. Termín by o rok mohl posunout ministr školství Robert Plaga (ANO). Gymnazisté by pak povinnou zkoušku z matematiky poprvé skládali o rok později, a to spolu s dalšími středoškoláky kromě těch, kteří studují zdravotnické, sociální a umělecké obory.

Dosud si maturanti mohou matematiku volit jako druhý předmět vedle povinné češtiny. Většina z nich ale dává přednost cizímu jazyku. Matematiku si loni vybralo 23,4 procenta maturantů, z didaktického testu u státní maturity propadlo 22,3 procenta z nich.