Policie zatkla vražedkyni Janákovou a žádá pro ni vazbu

Policie v úterý zatkla vražedkyni Petru Janákovou, kterou letos v červnu kvůli těhotenství propustili z vězení. Policie ženu obvinila z trestného činu křivého obvinění a žádá pro ni vazbu. Janáková totiž tvrdila, že otěhotněla poté, co ji ve vězení znásilnil jeden z dozorců, testy DNA to ale vyloučily. Původně soud Janákovovou poslal na třicet let za mříže za zastřelení sběratele v roce 2017.