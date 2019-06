Vražedkyně Janáková se ocitla na svobodě. Ve věznici za nejasných okolností otěhotněla

„Musíme vyhovět zákonu, ale děláme to s těžkým srdcem, protože se obáváme, že by své jednání mohla opakovat,“ řekl Lidovým novinám Igor Krajdl, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, který o přerušení trestu rozhodl. „Zatímco u vážného onemocnění, jako je třeba rakovina nebo leukemie, má soud možnost vězně propustit, u těhotenství zákon říká, že musí,“ dodal Krajdl.

Petra Janáková, která je podle TV Nova v šestém měsíci těhotenství, se po propuštění uchýlila do rodné Jilemnice, píše server Novinky.cz.

Žádný preventivní krok, který by zabránil tomu, že vražedkyně uprchne za hranice nebo někoho ohrozí, soud přijmout nemohl. V úvahu nepřipadá ani elektronický náramek, který by její pohyb monitoroval. Ten je totiž podle Krajdla možné použít jako náhradu vazby nebo v případě podmíněného propuštění.

Soud by podle Lidových novin mohl o Janákové znovu rozhodovat až poté, co by se na svobodě nechovala řádně, či se dopustila trestné činnosti.