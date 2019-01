Tejc: Soudy by měly víc udělovat alternativní tresty. Počet odsouzených s elektronickými náramky by se mohl zpětinásobit

Práci má v Jiřících naprostá většina z třiceti pěti odsouzených. Pan Michal je výjimka, na vhodné zaměstnání zatím čeká. Do dalších aktivit se ale zapojuje. „Hodně mi to pomáhá, když tady člověk něco dělá v té věznici a jsem za to rád, že jsem tady. Teď chodím na finanční gramotnost, co je tady. Pak chodím na počítače,“ řekl.

Hlavním mottem je samostatnost a zodpovědnost

Samostatnost a zodpovědnost jsou v tomto zařízení hlavním mottem. Vězni si sami perou i uklízí a mohou si také vařit. V domě mají k dispozici společnou místnost a dvoulůžkové pokoje. „Dbáme na to, aby měli co nejplynulejší přechod do civilního života a hlavně, aby maximum problémů, které mají například s dluhy, aby je začali řešit už během výkonu trestu,“ uvedla vedoucí Otevřené věznice Hana Prokopová. O pobyt v ní mohou odsouzení sami požádat. Pak je musí vybrat odborná komise.