Náramky pro domácí vězně fungují tři měsíce. Za tu dobu zaznamenaly 270 prohřešků

Nejčastěji bývá nositel náramku venku v době, kdy má být doma. Jindy se naopak nedostaví na nařízené místo – například na pracoviště. Prohřeškem může být i to, když se přiblíží k chráněné osobě nebo naruší zakázanou zónu.

Probační a mediační služba, která uvedla náramky do provozu v září, monitoruje nyní 82 lidí. Nejvíce v Severočeském a Jihomoravském kraji, kde také dochází k prohřeškům nejčastěji.

Trest domácího vězení může soud uložit u méně závažných trestných činů. Odsouzený při něm může pracovat, volný čas však musí trávit doma. „Trest domácího vězení se ukládá nejdéle na dva roky, a to nejčastěji neplatičům výživného na děti, pachatelům drobnější majetkové kriminality nebo těm, kdo řídili auto navzdory zákazu. Cílem je, aby odsouzení mohli chodit do práce, platit dluhy, odškodnit oběti, a ve stanovené době byli doma,“ řekl ČT mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) už dříve řekl, že soudci pouze čekali na zavedení náramků a že by podle něj mohl počet ukládaných trestů domácího vězení narůstat. Vybrat dodavatele zařízení trvalo státu osm let, podařilo se to až před rokem. Pět předchozích tendrů vypsaných na dodání náramků skončilo neúspěšně.