Místo dozorců klokani a králíci. Otevřená věznice v Jiřicích přijme první trestance

Věznice je obehnaná betonovou zdí a hlídaná kamerami. O pobyt zde může požádat každý odsouzený do věznice s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení. „Zájem o přeřazení je ze strany vězněných obrovský,“ řekl ČT ředitel věznice Petr Suk.

Podle vedoucí oddělení otevřené věznice Hany Prokopové by vězeň měl být do Jiřic přestěhovaný ideálně 1,5 roku před ukončením výkonu trestu. Kapacita zařízení je nyní naplněná asi ze dvou třetin. Prokopová očekává, že do konce roku bude plně vyčerpána. První odsouzený opustí brány věznice příští rok na jaře.