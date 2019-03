Vrchní soud zmírnil tresty exmanželům Janákovým. Původně si měli odpykat doživotí

Nejzávažnější zločin spáchali Janákovi 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou, že mají na prodej předměty k rozšíření jeho sbírky, jej vylákali na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do pole a muži sebral hotovost ve výši 34 tisíc korun.

Janákovi podle verdiktu připravovali ještě další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. Chtěli je vylákat na opuštěná místa, kde je Janáková měla střelit zezadu do hlavy v okamžiku, kdy si muži budou prohlížet domnělou sbírku v kufru auta. Jeden muž schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět.

Doživotní rozsudky padly loni v říjnu

Doživotní trest uložil exmanželům soud v Hradci Králové loni na podzim. Jaroslavu a Petře Janákovým, kteří se rozvedli až po zadržení policií, hrozilo 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, pro který se krajský soud nakonec rozhodl. Říjnový rozsudek krajského soudu nebyl pravomocný a manželé se odvolali.

Jejich komplici, třiačtyřicetiletému Martinovi Herzánovi – který po dohodě s Janákovými pojistil pro případ úrazu či úmrtí třicetiletého muže, aby z jeho smrti měli peníze – hrozilo do dvaceti let vězení. Krajský soud mu nakonec uložil osm let za to, že manžele k likvidaci pojištěného naváděl. Své činy chtěli maskovat jako dopravní nehody. Herzánovi soud osmiletý trest nyní potvrdil.

Janák se při policejních výsleších přiznal a usvědčil i svou ženu a Herzána. V hlavním líčení pak změnil výpověď v tom smyslu, že zamýšlel loupit, ne vraždit. Jeho advokátka poukazovala mimo jiné na to, že klient byl ve vleku manželky a že by při své naivitě a jednoduchosti nedokázal podobné činy zinscenovat.