Velká kontrola jatek: Veterináři našli pochybení v devíti procentech letošních případů, zaměřili se na pohodu zvířat

„Kontroly se zaměřily zejména na oblast welfare (pohody) zvířat a také na vykládku zvířat. V rámci kontrol bylo zjištěno, že nějaké porušení welfare bylo v průběhu letošního roku zjištěno na devíti procentech jatek – například úhyny při přepravě a ve stáji, opakované omračování zvířat, zranění při přepravě, nepřiměřené používání elektrického pohaněče,“ řekl mluvčí veterinářů Vorlíček.

Podle něj bylo při kontrolách také zjištěno, že ne všechna jatka jsou vybavena k poražení zvířete, které nemůže například vstát po zranění, které utrpělo při přepravě na jatka. „Do budoucna by měla pro podobné případy být vybavena všechna jatka.

Do budoucna by měli veterinární inspektoři provádějící dozor na jatkách být častěji než dnes přítomni při vykládce zvířat, a to přesto, že platná veterinární legislativa povinnost fyzické přítomnosti inspektora u každé vykládky zvířat nevyžaduje,“ uvedl Vorlíček.

Veteřináři zkontrolovali zhruba 90 % zařízení. Na zbývajících jatkách nemohly být provedeny kontroly, hlavně kvůli tomu, že jejich provoz není pravidelný a v době kontroly se tam zvířata neporážela.