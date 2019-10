Hlídat všechna jatka kamerami? To není řešení, komentuje šéf veterinární správy týrání zvířat

Výsledky nařízených prověrek by měly být známy počátkem příštího týdne. „Beru to jako selhání jednotlivce, ne jako systémovou chybu,“ zdůraznil Semerád. Také výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina ve stejném pořadu řekl, že je to selhání jednotlivců. „Rozhodně to nelze interpretovat jako selhání celého systému. Mohu garantovat, že se takovéto jednání neděje běžně,“ doplnil.

Semerád uvedl, že zástupce veterinární správy byl přítomen na jatkách v době týrání zvířat, ale ne přímo u natočené přejímky. U návozu zvířat může být namátkově, dodal. Pracuje totiž i na dalších místech jatek.

Semerád: Podaří se zjistit, kdo to byl

Veterinární správa si od aktivistů vyžádala videa i s časovými záznamy (pocházejí ze čtyř zářijových dnů). Vzhledem k tomu, že na jatkách jsou záznamy o návozu zvířat, lze podle Semeráda ztotožnit videa s protokoly jatek. „Myslím, že se podaří zjistit, kdo to byl, kdo byl přítomen na směně.“

Jednatel firmy Jokoma, která jatka ve Všeticích provozuje, v úterý potvrdil, že video pochází z tamního závodu. Jde podle něj však o pochybení jednotlivce, nikoliv běžnou praxi. „Pokud budou prokázány konkrétním osobám závažné pochybení, bude z něj vyvozena adekvátní pracovněprávní zodpovědnost. Rozhodně se s hrubým zacházením se zvířaty neztotožňujeme,“ uvedl jednatel firmy Jokoma Josef Komárek.

A co kamerový on-line systém?

„Chceme dosáhnout toho, aby zvířata nebyla týrána a využívána člověkem,“ uvedl Lukáš Vincour, spolu se svou manželkou zakladatel skupiny Zvírata nejíme, k natočeným videům. Požaduje také on-line kamerový systém na českých jatkách.

Šéf svazu Katina se domnívá, že to není reálná cesta vzhledem k ochraně identity lidí pracujících na jatkách i vzhledem k technologickým zařízením, která podléhají výrobnímu tajemství.

Ředitel Semerád si rovněž myslí, že by to kamery nevyřešily. Upozornil také na otázku, kdo by měl být takto kamerami sledován. Pracovníci 207 jatek či také desítky, stovky dopravců a jejich chování ve vozidlech nebo rovněž 35 tisíc dodavatelů? Video může v určité chvíli pomoci - jako je to v tomto případě, kde to považuje za velmi průkazné - ale není to podle něho řešením problému.