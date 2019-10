Propisky, kalendáře, možná i kravata. Poslanci zvažují, že by návštěvníkům začali prodávat suvenýry

Poslaneckou sněmovnu ročně navštíví přes 25 tisíc lidí, prostory Senátu si přichází prohlédnout 82 tisíc návštěvníků za rok. Předsedovi dolní parlamentní komory by se líbilo, kdyby si návštěvníci kromě dojmů a vzpomínek a případně informačních brožur mohli odnést i suvenýry, za které by ve sněmovně utratili peníze, což to není v parlamentech mnoha zemí nic neobvyklého.

Nelze si představovat, že suvernýrem ze sněmovny by byla plyšová postavička zpodobňující oblíbeného návštěvníkova poslance – spíše propisky, bonbony, pohlednice nebo kalendáře ozdobené logem Poslanecké sněmovny. „Poslanecká sněmovna má úžasné logo od autora českých bankovek Oldřicha Kulhánka a celá řada návštěvníků sněmovny žádá, aby si mohla koupit propagační předměty s logem,“ upozornil bývalý místopředseda dolní komory Petr Gazdík (STAN).

Podle poslance Martina Kupky (ODS) by ostatně existenci více propagačních předmětů ocenili i sami poslanci. „Je to kravata, hrnek, šátek i propisovací tužka – to, co mohou poslanci běžně vzít na zahraniční cestu jako dárek protějškům,“ poznamenal.

Podle nynějšího místopředsedy Tomia Okamury (SPD) by mohla Poslanecká sněmovna vydat také nové publikace. „O práci sněmovny, může to být o historii sněmovny, může to být třeba o historii České republiky. Vůbec to není od věci, mohlo by to mít i naučný charakter,“ plánuje.