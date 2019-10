Ať peníze do zdravotnictví rozděluje přímo vláda, žádá krizový štáb

„Žádný segment není poškozen, všechny segmenty porostou, všechny segmenty si polepší. Měli by být peníze na pokrytí nárůstu odměňování zdravotníků. Věřím, že hlavně z toho bude mít něco pacient,“ uvedl k výsledkům jednání ministr Adam Vojtěch.

Krizový štáb sice navýšení peněz na zdravotní péči ocenil, stále však podle něj není dostatečné. Odboráři navíc volají po systémovém řešení financování zdravotnictví. Peníze by podle nich nemělo rozdělovat ministerstvo vyhláškou, ale přímo vláda.

„Příští rok to bude nejspíš ještě více peněz, takže by se měly rozdělovat nařízením vlád, nikoliv jen vyhláškou ministerstva. Letos do těch jednání stejně vstoupil premiér,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve slíbil dát na zdravotnictví šest miliard korun navíc poté, co jednal s odbory a zdravotními pojišťovnami.

Peníze se podle ministra rozdělí nad rámec úhradové vyhlášky, která částku dělí mezi jednotlivé oblasti péče. Pojišťovny z ní podpoří poskytovatele, kteří to podle nich potřebují. „Půjde například o regionální nemocnice, jako je Rumburk, Jeseník nebo Šumperk, které zajišťují v odlehlých oblastech nezbytnou péči,“ přiblížil Vojtěch.