Pokud chceme albánský standard, je peněz ve zdravotnictví dost, říká chirurg Pafko

Z rezerv zdravotního pojištění by příští rok mohlo jít do zdravotní péče dalších šest miliard nad rámec úhradové vyhlášky, celkem to bude 340 miliard. V pátek to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle nejnovějších propočtů zástupců krizového štábu daná částka ale nestačí a chtějí dalších osm miliard.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že požadavku krizového štábu nevyhoví. „Už teď jdeme poměrně výrazně do rezerv,“ řekl Vojtěch s tím, že ve zdravotnictví bude podle současné dohody příští rok třicet miliard navíc. „Nikdy v historii takový nárůst nebyl,“ dodal.

Potřeba dívat se do budoucnosti

Podle Vojtěcha je potřeba myslet na budoucnost. „Já musím být také trochu odpovědným ministrem i za další roky,“ řekl ministr s tím, že pokud by stát sáhl do rezerv ještě hlouběji, bylo by později problematické zdravotní systém udržet. „A to já si nemůžu dovolit,“ dodal.

S tím, že je potřeba se dívat i do budoucnosti, souhlasí Petr Zimmermann (ODS). „Zdravotnictví přesahuje horizont každé vlády. Tady by mělo dojít k nějaké dohodě mezi těmi, kdo tvoří koalici, opozicí a asi i odbory a lékařskou komorou, abychom každý rok nezažívali tento evergreen,“ uvedl Zimmerman. „Když je úhradová vyhláška, tak je vždycky vzrušená atmosféra a všichni se přou o to, kolik miliard tam nalít,“ poznamenal.