Ministerstvo zdravotnictví se dohodlo na přerozdělení peněz, odborářům Vojtěch nevyhověl

„Rezerva slouží k tomu, abychom byli připraveni na případné problémy. Pokud poklesne výkon ekonomiky, musíme být našim smluvním partnerům schopni nabídnout stabilní platby,“ uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven, který sdružuje šest menších pojišťoven, Ladislav Friedrich pak varoval před centrálními zásahy do systému. „Riziko, že vyvoláme krizi, je vysoké,“ upozornil. Zásahy ministerstva do dohod mezi pojišťovnami a segmenty zdravotnictví jsou problematické i podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky. „Jedna z příčin dnešních problémů je to, že se tomuto tlaku v minulosti ustupovalo,“ konstatoval.

Peníze na zdravotnictví pro následující rok se podle odhadů vývoje ekonomiky rozdělují na základě jednání zdravotních pojišťoven se zástupci čtrnácti segmentů zdravotní péče. Pro příští rok by mělo být k dispozici 346 miliard korun, více než polovina půjde nemocnicím. Podle odborů a dalších organizací sdružených do takzvaného krizového štábu českého zdravotnictví je nárůst o plánovaných 26 miliard málo, žádají 45 miliard.