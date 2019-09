Sušice opět převzala svou nemocnici. S provozem končí skupina Penta Hospitals

Sušice prostřednictvím své vlastní společnosti Sušická nemocnice s. r. o. znovu převzala provoz místní nemocnice, kterou od roku 2015 na základě smlouvy provozovala soukromá firma Nemos, jež se později stala součástí skupiny Penta Hospitals.

Nemosu se nedařilo prosadit svou koncepci a neudržel rozsah péče. Nemocnice se dlouhodobě potýká s kritickým nedostatkem lékařů. Firma se proto se Sušicí dohodla na tom, že zařízení vrátí městu. „Předložili jsme Sušici dlouhodobou koncepci rozvoje nemocnice. Bohužel se nepodařilo najít shodu se zastupitelstvem města,“ uvedl mluvčí společnosti Nemos Pavel Pechoušek.

Nemocnice potřebuje nejméně dva lékaře

V nemocnici v současnosti nejsou žádná akutní lůžka. Od poloviny roku 2017 je uzavřena lůžková chirurgie, nyní se uzavřela také lůžková interna, oznámili mluvčí Penta Hospitals Lenka Holá a jednatel a nastupující ředitel nemocnice Václav Rada.

„Aktuálně je v nemocnici zajištěna pohotovostní služba 24 hodin sedm dní v týdnu pro děti a dospělé, v plném povozu je následná péče, rehabilitační péče, specializované ambulance. Chirurgická ambulance jede 24 hodin sedm dní v týdnu, lůžková chirurgie v provozu není a myslím si, že asi ani nebude,“ uvedla Holá.

Nemos nemocnici předává za symbolickou jednu korunu bez dluhů včetně všech smluv, tedy i smluv s pojišťovnami.

„Nemocnici nepřebíráme v dobré kondici,“ podotkl Rada. Kromě uzavření lůžkové chirurgie je výrazným zásahem přerušení provozu na interních lůžkách. Rozběhnutí lůžkové interny je proto nyní hlavním úkolem. Na to je ale potřeba sehnat nejméně dva lékaře. Pokud by se měla otevřít i jednotka intenzivní péče, bylo by třeba najít ještě jednoho dalšího.

Po dohodě s krajským úřadem a pojišťovnou má nové vedení na obnovení interních lůžek několik měsíců. „Nemocnice je provázaný organismus a jedno nefungující oddělení má negativní vliv i na ostatní, zejména na komplement, jako je laboratoř nebo radiodiagnostika,“ uvedl Rada.

Město stabilizuje dvaadvaceti miliony

Nastupující ředitel věří, že lékaře sežene. Nemocnice má podle něj co nabídnout, je zrekonstruovaná, výborně vybavená, nabízí příhodnou polohu v zeleni, dobré platové podmínky a flexibilní pracovní dobu. „Město je ochotno a připraveno pomoct i s bydlením,“ láká lékaře Rada.

Do začátku město dalo nemocnici 22 milionů korun na stabilizaci provozu. „V střednědobém horizontu bychom se rádi dostali k podpoře v jednotkách milionů korun, což si myslím, že za tu službu pro město a rozlehlý spádový region střední Šumavy stojí. Mým snem je ale dostat nemocnici do kladných čísel, a zajistit tak její dlouhodobou existenci,“ dodal Rada. Dva miliony na provoz chirurgické pohotovosti přislíbil Plzeňský kraj.