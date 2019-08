VZP přidá letos na péči dvě miliardy korun. Rozpustí na to část svých rezerv, odbory žádají víc

Podle Kabátka má nyní VZP dostatečné rezervy pro to, aby mohla nad úhradovou vyhlášku investovat do dlouhodobě plánovaných projektů na zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb. Z nadvýběrů má teď VZP, u které je pojištěno 60 procent Čechů, k dispozici tři miliardy korun. Zhruba jedna miliarda by podle Kabátka měla jít do rezervního fondu a zbytek může pojišťovna poskytnout na zkvalitnění péče.

Původně se VZP zavázala dát na péči v letošním roce celkem 186 miliard korun. O rozdělení nově uvolněných dvou miliard má Kabátek jasno: „Zhruba 800 milionů půjde do akutní lůžkové péče, tedy do nemocnic, zhruba 120 milionů do zonace péče, tedy zajištění dostupnosti místní a časové, zhruba 900 milionů do ambulantní sféry, tedy ambulantního sektoru, primární péče a následné péče, včetně domácí.“

Celkem by tak mělo letos do zdravotnictví přitéct o 23,5 miliardy více než v roce 2018.

Peníze pomůžou oblastním i krajským nemocnicím

Uvolněné stamiliony by měly doputovat i do oblastních a okresních nemocnic. „Pokud poskytují péči účelnou a péči objednanou, tak my ji budeme hradit všechnu. Takže ano, okresní nemocnice velmi intenzivně pocítí ten dopad,“ říká ředitel VZP.

Například nemocnice v Jeseníku, Šumperku, Novém Městě na Moravě, Znojmě a v Rumburku dostanou peníze pro zajištění péče v odlehlých oblastech. Podle zástupců VZP mají vyšší úhrady zabránit v budoucnu podobným problémům, s jakými se potýkala právě nemocnice v Rumburku. Poté, co město a kraj odmítly ztráty nemocnice uhradit, by ji měla převzít společnost Krajská zdravotní, která v regionu již některé nemocnice spravuje.