Ústecký kraj nabízí Rumburku pomoc s dluhy Lužické nemocnice

Starosta Rumburku Lumír Kus (ANO) od začátku upozorňuje na to, že město nemá na to, aby péči na Šluknovsku financovalo. Pokud by Rumburk měl všechny dluhy zaplatit, znamenalo by to podle Kuse zastavení investic nejen v letošním roce, ale i v následujících dvou letech.

Lužická nemocnice zajišťuje péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. Její loňské hospodaření skončilo ztrátou 52 milionů korun, letos na konci května už zařízení vygenerovalo další ztrátu bezmála 18 milionů a finanční plán nemocnice pro letošní rok počítá s deficitem až 47 milionů. Od poloviny července je nemocnice v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního návrhu dluží dalších 37 milionů korun bankám, pojišťovnám a dodavatelům.

Hejtman Bubeníček nyní nabízí Rumburku pomoc. „Pokud by nás vedení města požádalo, tak já si myslím, že by byla v zastupitelstvu vůle část těch peněz na úhradu letošní ztráty půjčit. Garantují, že na úhradu ztráty loňského roku peníze mají,“ řekl Bubeníček. Podmínky půjčky by podle hejtmana mohly být pro město příznivé.

Krajská zdravotní je připravená převzít péči na podzim

Podle generálního ředitele Petra Fialy je Krajská zdravotní, jež zastřešuje páteřní nemocnice v Ústeckém kraji, připravena převzít část nemocnice a polikliniky potřebnou pro zajištění péče a část smluvních vztahů včetně těch s pojišťovnami a zaměstnanci.

„Jsme připraveni v Rumburku provozovat zdravotní péči v oborech vnitřního lékařství – tedy interny, chirurgie a v současnosti fungující multioborové jednotky intenzivní péče, ošetřovatelskou péči a ambulance, které jsou v provozu,“ dodal Fiala.

Krajská zdravotní podle něj do pondělí připraví návrh smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí části nemocnice. Pak už bude záležet na zastupitelstvu v Rumburku, jak se k nabídce postaví.