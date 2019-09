Do zdravotnictví půjde dalších šest miliard z rezerv, slíbil Babiš

Z rezerv zdravotního pojištění by příští rok mohlo jít do zdravotní péče dalších šest miliard nad rámec úhradové vyhlášky, celkem to bude 340 miliard. Už dříve slíbila dvě miliardy korun navíc největší zdravotní pojišťovna VZP. Premiér Andrej Babiš (ANO) to oznámil po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a s řediteli zdravotních pojišťoven.