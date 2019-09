Podle lékařky je stav zdravotnictví takový, že by patřilo do hospicu. Kolaps nehrozí, věří ministr Vojtěch

Anestezioložka a členka Sekce mladých lékařů České lékařské komory Monika Hilšerová ale řekla v Událostech, komentářích, že pokud by měla vybrat, na jaké oddělení by měla české zdravotnictví jako celek poslat, byl by to hospic.

Ke kolapsu podle ní totiž není daleko. „Přesčasů je opravdu hodně a důvod, proč systém ještě nezkolaboval, je, že ho lékaři a sestry drží nad vodou svojí prací,“ upozornila. Připustila, že ve velkých městech není problém tolik patrný, ale v některých regionálních nemocnicích ano.

Podle ministra Vojtěcha se ale kraje snaží situaci řešit. „V regionech to musíme řešit individuálně, nikoli plošně,“ míní.