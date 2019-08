Odbory chtějí pro nemocnice na příští rok o 26 miliard více. Ministr řekl, že peněz mají dostatek

Nemocnice podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové dluží dodavatelům přes miliardu korun, zdražily také energie. „Péče v nemocnicích není bezpečná pro pacienty a práce není bezpečná pro zaměstnance,“ dodala.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pro ČT popřel, že je ohroženo fungování regionálních nemocnic v Česku kvůli nastavení úhradové vyhlášky. Řekl, že odbory takto pracují a „každý rok se opakuje tento jejich apel, dnes si dokonce najaly PR agenturu, takže lobují“.

„Myslím si, že situace je jiná. Do českého zdravotnictví půjde v příštím roce nejvíce peněz v historii, o 26 miliard korun navíc, celkově na péči 346 miliard. To neodpovídá tvrzení odborů, že by šlo do zdravotnictví málo peněz. Jde tam stále více peněz, a to do všech segmentů, nikoliv pouze do nemocnic, kde situaci řešíme individuálně,“ zdůraznil ministr.

Zmínil například nemocnici v Rumburku, která dostala nový úhradový dodatek od pojišťoven, který navyšuje úhrady. „To, co říkají odbory, zkrátka není pravda. V tuto chvíli jde do zdravotnictví peněz dostatek a budou rozděleny rovnoměrně mezi všechny segmenty.“