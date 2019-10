Babiš připustil změnu úhradové vyhlášky. Úpravu žádá KSČM, která jinak nepodpoří rozpočet

Babiš několikrát odmítl úpravy vyhlášky, podle které by mělo do zdravotnictví příští rok putovat 335 miliard korun. Před začátkem páteční schůzky s předsedou KSČM je ale premiér připustil kvůli schválenému zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře. „Je tady problém s plošným navýšením 1500 korun pro všechny zaměstnance. Musíme se nad tím zamyslet a neopakovat chybu z loňského roku, kdy byla nejdřív vyhláška, a v ní to nebylo zohledněno,“ řekl Babiš. Zejména menší městské a krajské nemocnice si stěžovaly, že peníze na letošní navýšení platů nemají. Situaci řešila s ministrem zdravotnictví a premiérem i Asociace krajů ČR. Podle premiéra některé kraje nemocnice dotují stovkami milionů korun ročně, jiné nedávají peníze nad rámec plateb od pojišťoven. Proto je úroveň různá a měla by se podle něj sjednotit, aby nemocnice byly buď státní nebo krajské. Městům totiž kraje přispívat na chod nemocnic nemohou. Filip má plán, jak podpořit požadavky krizového štábu Předseda komunistů Filip před začátkem jednání vyjádřil naději, že KSČM a ANO naleznou kompromis, jenž povede alespoň ke splnění požadavků takzvaného krizového štábu, který tvoří odbory a další organizace. Požadavky krizového štábu znamenají, že by do zdravotnictví mělo jít příští rok nad rámec dohodnutých 335 miliard korun dalších 13 miliard. Premiér už dříve oznámil, že se z rezerv zdravotních pojišťoven vezme dalších šest miliard.

Tomáš Cikrt šéfredaktor Zdravotnického deníku „Komunisté nenavrhují, aby do systému zdravotnictví šlo více peněz. Říkají: rozdělte peníze, které už v systému jsou, tak, aby nezůstalo nic v rezervách. Ale rezervy se tvořily několik let a jsou od toho, aby mohl systém dál růst i v době krize, kdy budou odvody menší.“

„Jsme přesvědčeni, že je možné z prostředků, které si lidé zaplatili a jsou na účtech zdravotních pojišťoven, vyplatit více. Aniž by se nějak dramaticky snížily rezervy,“ řekl Filip při příchodu na jednání ve Strakově akademii. Šéf komunistů trvá na tom, aby se peníze navíc rozdělovaly také přes vyhlášku. „Neumím si představit, že by to mělo jít jiným způsobem než přes vyhlášku. Mám určitý návrh, jak by se mohla změnit,“ dodal Filip.

Podle výsledku pátečního jednání by se měli komunisté rozhodnout, zda podpoří státní rozpočet v prvním čtení. Koaliční ANO a ČSSD, jejichž vládní projekt komunisté tolerují, se pravděpodobně bez hlasů KSČM neobejdou. Filip byl před jednáním optimistický. „Myslím, že to půjde docela rychle,“ uvedl. Vyloučil, že by si KSČM kladla i podmínky, které s rozpočtem nesouvisí. Znovuotevření úhradové vyhlášky premiér probíral dopoledne i na schůzce s poskytovateli zdravotní péče, tedy zástupci nemocnic, ale také ambulantních lékařů. Zástupci krizového štábu si na Facebooku stěžovali, že na jednání nebyli vpuštěni, přestože dostali pozvánku. Podle Babiše ale pozváni nebyli. Babiš odmítá o zdravotnictví mluvit s koaliční ČSSD Vládní ČSSD v pátek uvedla, že do lůžkové a domácí péče by mělo jít v příštím roce o osm miliard korun víc, než navrhuje ministerstvo. Strana také podporuje požadavky krizového štábu a označila za nepřijatelné rozdělování peněz nad rámec vyhlášky. Premiér ovšem nechce se svým koaličním partnerem o zdravotnictví jednat: socialistům vyčítá jejich výsledky z předchozí vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, kdy ministerstvo zdravotnictví ČSSD ovládala. „Jsem dojat, že má ČSSD nějaké návrhy. Měli čtyři roky resort a neudělali vůbec nic,“ prohlásil premiér.