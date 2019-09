Vojtěch podepsal návrh úhradové vyhlášky. Požadavkům odborů, aby přidal peníze, zatím nevyhověl

Do zdravotnictví má příští rok ze zdravotního pojištění plynout 346 miliard korun. Je to zhruba o 26 miliard korun více než letos. Odboráři a další organizace zdravotníků a pacientů sdružené do krizového štábu českého zdravotnictví žádali navýšení o 45 miliard s tím, že je zdravotnictví dlouhodobě podfinancované a hrozí jeho kolaps. Peníze chtěli získat z rezerv zdravotních pojišťoven.

Jenže ministr Vojtěch uvedl, že už podepsal návrh úhradové vyhlášky. Odmítl přitom, že by bylo zdravotnictví na pokraji kolapsu. Pojišťovny rovněž argumentovaly proti tomu, aby se jim sahalo do rezerv.

„Rezerva slouží k tomu, abychom byli připraveni na případné problémy. Pokud poklesne výkon ekonomiky, musíme být schopni našim smluvním partnerům nabídnout stabilní platby,“ uvedl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.