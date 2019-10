Nejvyšší státní zástupce nepodá dovolání, Ivo Rittig je tak v kauze Oleo Chemical definitivně nevinný

Státní zástupce Adam Borgula už dříve odmítl verzi, podle které Rittig získával od CA peníze jako odměnu za zahraniční projekty. Podle žalobce žádné neexistovaly a Rittig navíc dostával paušální platby, nikoliv procenta z projektů.

Motivem pro vyvedení peněz z Olea k lobbistovi mohlo být podle žalobce to, že Rittig by dokázal Oleu zajistit odbyt ve firmách, kde měl vliv, například v pražském dopravním podniku. To odmítl Rittigův advokát Vlastimil Rampula. Podle něj pro to neměl žalobce žádné důkazy. Odmítl také tvrzení, že Rittig byl skutečným vlastníkem karibské společnosti.