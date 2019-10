Bývalý šéf kontrolní komise Exekutorské komory je obžalovaný z podvodu. Přesto dál kontroluje kolegy

Podle obžaloby Makarius za 150tisícový úplatek se dvěma dalšími obviněnými podnikateli zmanipuloval dvě exekuční řízení. Za to mu hrozí deset let. Po předchozí domluvě totiž podle žalobce předstíral exekuci firmy, která provozovala restauraci v obchodní zóně poblíž Průhonic u dálnice z Prahy do Brna.

Podle Plášila byl Makariusovi pozastaven pouze výkon exekutorské činnosti. „On není nijak suspendován v samosprávné profesní komoře… To znamená, že se může plnoprávně podílet na samosprávném životě, “ vyjádřil se Plášil s tím, že v současnosti nemá důvod Makariusovi nevěřit a počká si až na výsledek trestního řízení. „Do té doby je podle zákona a podle ústavních principů na jmenovaného nutno hledět, jako by se ničeho nedopustil,“ uzavřel Plášil.

Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky je to, zda Makarius v Exekutorské komoře působí, záležitostí pouze tohoto orgánu. „Ministerstvo spravedlnosti nemá žádnou pravomoc - ať se nám to líbí, nebo nelíbí - jak do toho zasáhnout,“ uvedl Řepka.

„Pakliže se snažíme o to, aby pohled na exekutory byl minimálně neutrální, tak je tady zase případná další kauza, která může významným způsobem ovlivnit nahlížení veřejnosti na exekutora. Snižovat důvěru v náš stát, snižovat důvěru v naši práci, naše povolání a ta cesta nebo celkové zlepšení bude zase o to obtížnější,“ vyjádřil se k případům hradecký soudní exekutor Martin Štika, který je náhradníkem prezidia Exekutorské komory.

„Myslím si, že v normálně fungující profesní komoře by asi nedošlo k tomu, že by ostatní byli vystaveni kontrole ze strany člověka, který sám je velmi důvodně podezřelý z toho, že se dopouští zásadních prohřešků. Stojí kvůli tomu dokonce před soudem,“ hodnotí situaci redaktor Deníku N Jan Moláček.

Případ exekutora Makariuse přitom odhaluje jednu z největších slabin současného systému exekucí. Věřitel si může vybrat svého exekutora, což podle odborníků představuje jádro celého problému.

Vlastního exekutora přitom využili i obvinění v Makariusově kauze. Experti proto navrhují zavést takzvanou teritorialitu, tedy aby se exekuce přidělovaly pouze podle principu místní příslušnosti – jako případy na soudech.

„Zákon klade důraz na to, aby exekutor byl nestranný a nezávislý a v podmínkách otevřeného exekučního trhu, kdy věřitel si vybere toho exekutora, tak je to velice problematické naplnit tyto podmínky zákona,“ domnívá se Štika, který upozorňuje na to, že zatímco soudce si člověk nevybere, exekutora ano. Oba přitom zasahují do životů lidí.

„Když bude místní příslušnost dobře parametricky nastavená, tak si myslím, že může v relativně krátkém času vést k tomu, že dojde k výraznému narovnání spravedlnosti v celém procesu exekučního řízení,“ dodává Hůle.

Takzvaná místní příslušnost by přitom podle znalců řešila i Makariusovu kauzu. „Případ exekutora Makaria by byl v podstatě při zavedení místní příslušnosti exekutorů nemyslitelný, protože pořád jde o ten kořen věci, že věřitel si může vybrat exekutora, jakého chce,“ řekl Moláček.

Politici se ale na podobě nového exekučního řádu zatím neshodli. „Novela je v současné době v legislativním procesu a účinnost předpokládá nejdříve v roce 2022,“ uvedl Řepka.

„Proti místní příslušnosti samozřejmě je léta obrovský lobbing ze strany těch velkých exekutorských úřadů. Jejich ekonomický úspěch stojí a padá s tím, že mohou získávat pohledávky po celé České republice. Pro ně by to byla velká rána, kdyby byla teritorialita zavedená a tomu odpovídá samozřejmě jejich snaha nedopustit to,“ domnívá se Moláček.

Minimálně jedné exekuci čelí 820 tisíc lidí, tedy téměř každý desátý Čech. Po započtení rodinných členů se pak exekuce dotýkají až dvou milionů lidí.

„Tak se setkáváme s dalšími a dalšími excesy, se kterými někteří exekutoři a věřitelé jsou schopni přijít. Dalece to přesahuje naši představivost před několika lety, co jsme si my uměli představit,“ dodává Hůle.