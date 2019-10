Česko se rozloučí s Karlem Gottem státním pohřbem, pokud bude souhlasit jeho rodina

„Čekáme na vyjádření rodiny, zda si bude státní pohřeb přát,“ informoval premiér Babiš. V den pohřbu Karla Gotta bude nicméně tak jako tak vyhlášen státní smutek. „Státní vlajka na úředních a veřejných budovách bude vyvěšena na půl žerdi nebo stožáru,“ dodal.

„Myslím, že by si pan Gott zasloužil, aby se s ním lidé mohli takto rozloučit,“ zdůvodnil již dříve Babiš a dodal, že ačkoliv o otázce státního pohřbu ještě s pozůstalými nemluvil, očekává, že budou souhlasit.

„Musíme zásadně respektovat to, co chce rodina, ale mám informaci, že by rodina Karla Gotta o státní pohřeb stála. Jsem přesvědčený o tom, že přání rodiny spojíme s přáním premiéra,“ řekl na setkání s novináři také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Bude to protokolárně náročné, musíme se koordinovat s rodinou. Gott byl znám na celém světě, je to vidět z reakcí médií v Evropě i zámoří,“ doplnil Babiš. Státní pohřeb i smutek podle něj uvítá česká společnost: „Aby naši lidé, občané, měli možnost uctít jeho památku.“