Část vojáků přijde o červené barety, světle zelené skončí úplně. Nahradí je tradiční khaki

Armádu čeká příští rok největší změna uniforem od zavedení stávající podoby v polovině devadesátých let – barety u pozemních jednotek změní barvu. Světlezelenou vystřídá khaki. Dotkne se to zhruba poloviny vojáků, tedy deseti tisíc mužů a žen. Některé prapory navíc přijdou o červený baret, ten by měl zůstat pouze výsadkovému pluku v Chrudimi a prostějovským speciálním silám. Definitivní rozhodnutí ale padne až napřesrok.