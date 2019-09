Digitální revoluce na úřadech se blíží. Papírové formuláře ale zůstanou zejména kvůli starším lidem

Státní správa asi bude muset všechny agendy řešit přednostně v elektronické podobě. Papírová forma ale zůstane zachována zejména kvůli starším občanům. Počítá s tím zákon, který poslanci poslali do závěrečného čtení. Do pěti let by tak mělo být možné se všemi úřady komunikovat on-line. Lidé už by nemuseli znovu vyplňovat údaje, které už jednou poskytli – a sami by si vybrali, jestli chtějí vyřizovat to, co potřebují, pomocí mobilu, e-mailu, nebo jinak. Touto zvolenou cestou by pak dostali třeba i upozornění, že jim končí platnost dokladů.