Slova o abolici škodí i premiérovi, je prezidentovou figurkou na šachovnici, tvrdí Rakušan

Zeman sice opoziční volání neuposlechne, usuzuje Rakušan, je ale podle něj třeba si uvědomit, že opoziční strany, které stojí za výzvou, dohromady zastupují dva miliony voličů. „My zastupujeme tyto občany a, troufám si mluvit za ně, že to jsou lidé, kteří si myslí, že rovnost před zákonem je základním parametrem demokratické společnosti,“ doplňuje.

Výrok o abolici prý ve finále škodí paradoxně i premiérovi. „Pan prezident ukazuje, že on je tím králem na šachovnici a on posouvá figurky a jednou z figurek je i Andrej Babiš,“ interpretuje Rakušan. Předseda vlády v úterý uvedl, že abolici nepotřebuje a opoziční výzvu označil za nesmyslnou debatu.

Důvod pro prezidentův zásah podle Rakušana není. Odkazuje přitom na Zemanova slova o tom, že nástroje jako omilostnění nebo abolice bude užívat jen v případech, které budou mít zdravotní či závažné sociální důvody. Taková situace ale podle předsedy STAN nenastala.

„V kauze, která se týká premiéra vlády, která je obzvlášť citlivá, ve chvíli, kdy do celé věci může vstoupit nejvyšší státní zástupce vyslovit takové prohlášení vytváření nátlaku na to, co má a nemá státní zástupce udělat,“ tvrdí Rakušan. Věří, že Pavel Zeman bude silnou osobností a nátlaku odolá.