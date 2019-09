Navýšit tarify učitelů částečně a zbytek dát na odměny? Koalice se pře

Premiér Babiš se za část peněz pro ředitele na odměny učitelů také staví. „Já teda nevyjednávám, ale myslím si, že pokud by jim zůstalo nějakých 25 procent na odměny, tak by to mohlo stačit,“ soudí.

Podle ministra školství je třeba zachovat možnost odměn v kompetenci ředitelů škol, protože pomáhají pedagogy motivovat. Zvýšení učitelských platů ale ještě může přinést spor v koalici. Sociální demokraté by totiž rádi dostali do tarifu učitelů celých deset procent a plán ministra i premiéra považují za nedostačující.

Opoziční strany se k přidání učitelům stavějí různě. Lidovci vládě vyčítají, že vyučující nedostanou přidáno původně slíbených 15 procent, čímž kabinet nedodrží slib, že do roku 2021 se dostanou příjmy pedagogů na 130 procent průměrné hrubé mzdy.

Podle Petra Gazdíka (STAN) by mělo přidání jít z poloviny do tarifu a z poloviny do odměn. „Protože ředitel musí mít možnost zaplatit ty kvalitnější a přilákat do školy kvalitní učitele,“ tvrdí Gazdík, který sám několik let učil na základní škole.

Místopředseda ODS Martin Baxa, který má rovněž s pedagogickou činností zkušenost, považuje vládou chystané navýšení za řešení, které by se mělo nejdříve odborně analyzovat. „Nikdy se ještě ve školství neodehrálo, že by učitelé získali nějakou pevnou částku,“ soudí Baxa. Souhlasí nicméně s názorem, že by přidání mohlo přimět hlavně začínající pedagogy, aby kvůli nízkým příjmům neodcházeli.