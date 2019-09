Kapsa prázdnější o 175 miliard. K unijním dotacím budou muset radnice přidat ze svého mnohem více

přehrát video UDÁLOSTI: Asociace krajů žádá lepší podmínky čerpání evropských peněz

Když dnes získá kraj nebo město příslib evropského financování pro svůj projekt – třeba rozšíření obecní knihovny – musí sám sehnat jen desetinu potřebných peněz. Evropské fondy hradí 85 procent nákladů a dalších 5 procent přidává stát. Od roku 2021 to tak již nebude. V regionech soudržnosti, které považuje EU za méně rozvinuté – Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko – dostanou samosprávy od EU nanejvýš 70 procent nákladů, rozvinutější regiony 55 a Praha jen 40 procent. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové to znamená, že bude v letech 2021 až 2027 potřeba připojit k evropským penězům o 175 miliard korun více. Kraje chtějí, aby výpadek pokryl stát. Nepůjde to, vzkázala Schillerová V místních rozpočtech tedy bude potřeba najít více peněz, podle regionálních politiků ale spíše dojde k omezení investic. „Znamenalo by to, že by kraje, města a obce jistě nerealizovaly tolik projektů, protože by neměly finanční prostředky na spoluúčast,“ míní předsedkyně Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Podle starosty jihočeského Rudolfova Víta Kavalíra (ODS) nebudou mít samosprávy na výběr a nic jiného než utlumení investic nebude možné. „Máme rozpočet mezi 30 a 40 miliony. Na investice máme do deseti milionů. Kde na to vzít? Spravujeme třísetmilionový majetek,“ podotkl.

Fakta Regiony soudržnosti Regiony soudržnosti Evropské dotace se rozdělují na úrovni NUTS 2, které mají zhruba stejný počet obyvatel. Základem je krajské členění, ale s výjimkou Prahy, Středočeského a Moravskoslezského kraje jsou tzv. regiony soudržnosti vytvořeny spojením dvou nebo tří samosprávných krajů.

Regionů NUTS 2 je v Česku osm. Mají obvykle kolem 1,2 milionu obyvatel, pouze regiony Severovýchod a Jihovýchod mají přes milion a půl obyvatel.

Regiony NUTS 2 v Česku jsou: Praha, Střední Čechy, Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj), Severovýchod (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj), Jihovýchod (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina), Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) a Moravskoslezsko.

Podle Asociace krajů by bylo nejlepší, kdyby výpadek unijních peněz vynahradil stát a zvýšil svůj podíl na dotacích ze současných pěti procent celkových nákladů. Z Letenské ulice ale již zaznělo, že rozhodně nepůjde o úplnou náhradu. „Určitě se nedá předpokládat – to říkám otevřeně – že by ten rozdíl v celé šíři sanoval státní rozpočet,“ vzkázala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opozice není jednotná. Podle Dostálové k situaci přispěl Senát Velmi kritičtí jsou kvůli nadcházející změně k vládě Starostové a nezávislí. Jejich předseda, starosta Kolína Vít Rakušan, je přesvědčen, že vládní „vyjednavači nedokázali domluvit pro obce a města takové podmínky, jaké by si zasloužily“.

