Politolog Balík: Hilsner je jen zástupný symbol. Nenávist k Židům roste

Soud Hilsnerovi přiřknul i vraždu Marie Klímové a poslal jej do konce života do vězení. Podle spisovatele Pavla Kosatíka se tak ukázala celoříšská poptávka tehdejšího Rakouska-Uherska po antisemitismu, která připomínala epidemii. Kauza prostoupila celou společnost.

Často zmiňovaný zastánce Hilsnera, budoucí prezident Masaryk, začal případu věnovat pozornost až poté, co jej o vyjádření požádaly vídeňské noviny. Nastudoval proto soudní protokoly a lékařské posudky. Do Polné se dvakrát vydal pod falešnou identitou jako „doktor Boeck“. Nashromážděné důkazy hovořící proti teorii rituální vraždy zveřejnil v brožuře Nutnost revidovat proces polenský. Samotného viníka v ní nehledá.

Všichni si do nich projektovali to negativní a mávnutím kouzelného proutku se tyto projekce neztratily. Druhá světová válka s šílenou zkušeností holocaustu ale minimálně vytvořila jakousi záklopku, nešlo to příliš zdůrazňovat. Přímo s hilsnerovským „dědictvím“ komunistický režim nepracoval.

U procesu se Slánským bylo poměrně významné zdůrazňování židovského původu samotného Slánského, případně dalších odsouzených. Ve vztahu k nim to bylo šílené, přesto mám pocit, že šlo spíš o kratší epizodu, která mentálně úplně nenavazovala na zkušenost hilsneriády. Samozřejmě že vycházela z trochu podobného základu. Ale ve střední Evropě byla židovská otázka vždy hodně komplikovaná. Pro mnoho skupin představovali Židé jejich opozitum. Pro Čechy byli Němci. Pro Slováky byli Maďary. Pro dělníky byli buržoazií, byli to bankéři a vykořisťovatelé. Pro Němce byli jinou rasou, v řadě ohledů úspěšnější a životaschopnější. A tak bychom mohli pokračovat.

Tématu hilsneriády se v současnosti chopila česká radikální pravice. Po vzoru nacistů například pořádají k pomníku Anežky Hrůzové takzvané zádušní poutě. Jeden z představitelů krajní pravice Adam B. Bartoš dostal u soudu dvouletou podmínku za umístění textu k pomníku. V něm psal: „Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena.“ Jak to lze vykládat?

Mám pocit, že to není izolovaný výkřik do tmy, je to spíš projev obecnějšího trendu. Po skončení druhé světové války uplynulo zhruba tři čtvrtě století a hrůznost té zkušenosti bledne. S jistým odstupem se začíná víc a víc zpochybňovat. Jsou i šílené teorie o tom, že to bylo vymyšlené, že nebyl holocaust a plynové komory neexistovaly. Od událostí je větší a větší odstup. Už to nejsou ani naši rodiče, kteří by druhou světovou válku osobně zažili, ale mnohem spíš prarodiče, a tak je to zážitek z jiného světa, kterému úplně nevěříme. Najednou mohou ožívat protižidovské resentimenty, které byly ve střední Evropě přinejmenším od doby osvícenství.

S touto tendencí se pojí ještě jeden zvláštní fenomén, na který jsme nebyli zvyklí nebo nám příliš nedocházel. Hlavně v západní Evropě byl antisemitismus často spojen s levicovou částí spektra. I v naší historii byli národní socialisté nebo sociální demokraté silně antižidovští. Dnes se to zvláštně spojuje u lidí jako Adam B. Bartoš, kteří o sobě sami mluví jako o pravičácích, ale mentálně jsou ve skutečnosti národními socialisty. Tak nějak divně to opět ožívá. A je to něco odporného a hnusného. Mluvit o tom, že židovská otázka u nás nebyla definitivně vyřešena, je skutečně úplně neakceptovatelný slovník.