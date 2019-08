Obce nestojí o zaparkované kamiony, řidiči však mají povinné přestávky. A odpočívadla chybí

„Mnohé jsou ve špatném stavu a města a obce je pak mnohdy také musí platit ze svých rozpočtů a na to nemají peníze. Rakouský model hovoří o tom, že tam jsou plošně zakázány průjezdy kamionů na silnicích druhé a třetí třídy a funguje to,“ obhajuje vládní návrh Vladyková.

Generální tajemník sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř uklidňuje zástupce obcí, pro dopravce podle něj bude výhodnější nadále využívat silnic první třídy, i když budou zpoplatněné. „Když si porovnáte náklady na ujetý kilometr kamionu a uvažovanou sazbu na zpoplatněných úsecích silnice první třídy, tak si myslím, že nebude tolik míst, kde se problém objeví,“ míní Hromíř.

Města a obce ale takové sliby neuklidňují. Jak upozorňuje Vladyková, některé komunikace první třídy zůstanou bez poplatků. Právě na nich by dopravní zátěž měla vzrůst nejvíce, upozorňuje ředitelka Svazu měst a obcí.

Kamiony ani v neděli dopoledne

Podle vládního návrhu by také nově nesměly nákladní vozy vyjet na dálnice už od sobotní půlnoci. V současnosti zákaz platí pouze pro nedělní odpolední hodiny do desíti večer. Podle dopravců takový krok nic neřeší, mýtná data totiž ukazují, že provoz kamionů v neděli dopoledne není tak výrazný.

Martin Kolovratník (ANO), předseda poslaneckého podvýboru pro dopravu, plán hájí bezpečností. „Není to nějaká nesmyslná regulace, je to o bezpečnosti dopravy, je to o intenzitách, které jsou poměrně vysoké. Třeba právě v neděli v odpoledních časech, kdy se vrací i ti sváteční, víkendoví řidiči, kteří nejsou tak zkušení,“ vysvětluje předseda podvýboru pro dopravu.

Zvýšení bezpečnosti vítá Vladyková, upozorňuje ale na to, že nejde o systémové řešení. „Kamiony nemají kde čekat, budou stát ve městech a obcích nebo na jejich krajích. My bychom uvítali spíše komplexní řešení tranzitní dopravy přes Českou republiku,“ namítá.