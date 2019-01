Stát dá možná krajům na opravu silnic méně, než slíbil. Čtyři miliardy jsou podle Schillerové hodně

Také ministryně Schillerová zvažuje, kolik peněz kraje potřebují. „Já si ověřuji, zda peníze, které v době, kdy se předávaly silnice, (…) tak zda tato částka je v rámci krajů investována.“

Schillerová: Hledat nižší částku je legitimní

Podle krajů teď šéfka státní kasy přemýšlí, jak do regionů poslat méně než slíbené čtyři miliardy korun. A Schillerová to nepopírá. „Já nepolemizuji o tom, že bychom nechtěli přispět, já polemizuji o výši té částky. A to je legitimní debata,“ tvrdí.

Že by se peníze měly najít, věří premiér Babiš. „Já věřím, že se nám to povede. Že se ty peníze najdou,“ prohlásil.

Ještě v dubnu vláda tvrdila, že propříště by s penězi na opravy silnic mohl počítat automatický mechanismus zanesený přímo do státního rozpočtu. Teď ale Schillerová zpochybňuje i to. „O co více někam přidáme, o to musíme ubrat ze státního. To je koloběh. Debaty se vedou, alternativ je několik, ale rozhodně nevidím žádnou, která by převládala,“ řekla Schillerová.

Když je na slevy, má být i na opravy, tvrdí opozice

Podle opozice by stát měl peníze na opravy silnic najít. „Pokud má vláda peníze na slevy na jízdném, tak musí mít i na opravy silnic. Ty musí mít větší prioritu než slevy,“ myslí si ekonomický expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

„Pokud vláda nedokáže balík peněz proinvestovat za výstavbu dálnic, tak si to představit dovedu,“ tvrdí ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Také komunisté, kteří vznik vlády umožnili, trvají na tom, aby kraje peníze dostaly. „Ano, vyšší příjmy krajů jsou, ale to neznamená, že bychom se neměli starat o silnice druhých a třetích tříd. I ty si zaslouží pozornost státu,“ dodává předseda komunistů Vojtěch Filip.

Kraje navíc tvrdí, že je rozdíl mezi minimem, které musí dát na opravy silnic, a plánovanými rekonstrukcemi. V nejmenším deficitu by tak byl Kraj Vysočina, a to o dva miliony korun. Naopak největší nepoměr bude v Ústeckém kraji: hejtmanství by na opravy mělo dát 249 milionů, nakonec ale plánuje víc než čtyřnásobek. A třeba Jihomoravský kraj si stěžuje, že ani přes rostoucí investice nejsou silnice v ideálním stavu.