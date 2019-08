Spory v koalici utichly jen nakrátko, ČSSD se musí premiérovi postavit, jinak zanikne, míní Schwarzenberg

přehrát video Interview ČT24: "Spory v koalici propuknou nanovo," míní Schwarzenberg

Lubomíra Zaorálka by měl v úterý prezident Miloš Zeman jmenovat do funkce ministra kultury. Ten už dříve působil i v křesle ministra zahraničí, stejně jako Karel Schwarzenberg. „Je to letitý, zkušený politik. Když dělal ministerstvo zahraničí, tak jsem mu ve směrování zahraniční politiky nemohl nic vyčítat,“ uvedl čestný předseda a zakladatel TOP 09. Podle něj ale Zaorálek tehdy coby ministr zahraničí ministerstvo „personálně poškodil“. „Výteční lidé odcházeli a on tam přivedl především z domovského Ostravska mladé lidi spíše ze stranických důvodů, než kvůli jejich znalostem zahraniční politiky,“ má výtky vůči dlouholetému politickému souputníkovi. „Udělal jinak spoustu dobrých věcí, držel zásadní směr, v tom ho vždycky budu chválit, personální politika ale byla trochu nešťastná. Já jsem jako ministr zahraničí žádné lidi nepřivedl, mimo šéfku svojí kanceláře,“ dodal.

Schwarzenberg ale uvedl i další plusy Zaorálka. „Myslím, že má silnou pozici v sociálnědemokratické straně, je docela dobrý řečník, byť někdy příliš dlouho mluví, je vzdělaný člověk,“ míní. Podle něj spolu nemají ani žádné spory. Případné slabiny se podle čestného předsedy TOP 09 projeví až na postu ministra kultury. „Jestli za dnešní situace se bude schopný prosadit vůči premiérovi a ministryni financí, aby dokázal dostat dostatečně peněz do svého resortu, na tom se uvidí, jak silný je,“ dodal. „Vyklidit bitevní pole je porážka“ Lubomír Zaorálek nicméně původně ministrem kultury být neměl, sociální demokraté nominovali do tohoto křesla Michala Šmardu. Podle Karla Schwarzenberga měl Šmarda v boji o post ministra vydržet. „Vyklidit bitevní pole je vždycky porážka,“ řekl. Neodvážil si však okomentovat, zda to bylo skutečně Šmardovo rozhodnutí. „Nejsem členem sociální demokracie, takže to nevím. Ale viděl jsem, že byl velký tlak na pana Šmardu,“ naznačil.

A někdejší kandidát na hlavu státu zkritizoval i svého tehdejšího rivala o tento post. „Kdyby byl prezident, který by dodržoval ústavu, tak by se to nestalo,“ uvedl k Zemanovu odmítnutí jmenovat Šmardu ministrem. „Poté, co pan prezident zjistil, že mu to projde, bude to při nejbližší vhodné příležitosti opakovat,“ zdůraznil. „Bylo pro mě překvapením, jak před ním politici poslední léta couvali,“ okomentoval Schwarzenberg také návrh ústavní žaloby z rukou senátorů. „Jakmile prezident porušuje ústavu, tak nemá být hlavou státu, prezident má ústavu hlídat, aby se právní stát a ústava dodržovala,“ dodal.

Podle něj Babiš coby premiér nevystoupil proti Zemanovi, „protože má v prezidentovi velmi silnou oporu“. „Sice Zeman občas ukáže, kdo je pánem, a poníží i Babiše, ale v dnešní situaci, kdyby došlo v kauze Čapí hnízdo k dalším nepříjemnostem pro pana premiéra, je tu někdo, kdo může kdykoliv vyhlásit amnestii nebo zastavit pronásledování dotyčného obviněného. To jsou pravomoci, které jsou v jistém okamžiku užitečné pro pana premiéra,“ dodal Schwarzenberg. Vládní krize je však podle Schwarzenberga zažehnána pouze „na krátkou dobu“. „Sociální demokracie zjistí, že se bude muset profilovat a postavit se premiérovi, jinak zmizí úplně.“ Nestačí jen něco prohlašovat a poté couvnout, což je styl, který podle Karla Schwarzenberga ČSSD zničil.

