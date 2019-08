Na vládní protidrogovou koordinátorku padlo podezření z plagiátorství

I kdyby se plagiátorství potvrdilo, o titul Vedralová přijít nemůže, protože řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu lze podle zákona zahájit do tří let.

Piráti kritizovali nedostatek odbornosti Vedralové

Podnět k prověření obou prací Vedralové podal poslanec Pirátů Tomáš Vymazal, uvedl server. Piráti totiž kritizovali volbu Vedralové do čela odboru protidrogové politiky i na post protidrogové koordinátorky z důvodu nedostatečné odbornosti. Do funkce nastoupila poté, co místo z osobních důvodů po osmi letech opustil Jindřich Vobořil. Ten s jejím výběrem do funkce rovněž nesouhlasil.

Proč se její práce doslova shoduje s jinými zdroji, Vedralová dosud nevysvětlila. „S ohledem na roky zpracování mých závěrečných prací a Vámi uvedených informací nelze moje stanovisko poskytnout obratem,“ odpověděla Seznamu.

Školy prověřují výsledek

Zástupci obou vysokých škol reagovali prohlášením, že informace o plagiátorství prověří. „Určitě se tím budeme zabývat, i když ať tak, či onak sankcionovat teď už paní magistru nemůžeme. Je to spíše věc její etické odpovědnosti,“ uvedl proděkan 3. lékařské fakulty UK David Marx. Podle něj bude kontrola komplikovaná, protože práce není v elektronické podobě.

Nejdřív se musí najít v depozitáři, pročítat ji odborníci začnou pravděpodobně příští týden. Kdy budou výsledky kontroly k dispozici, nechtěl Marx předvídat. Podobně se vyjádřila i

mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.