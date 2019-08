Ministerstvo dočasně zakázalo plošné hubení hrabošů, diskuze bude pokračovat v pondělí

Šéf zemědělského svazu: Běží nám čas

„Zemědělci nemají v úmyslu látku používat mimo případy, které vnímají jako mimořádně nutné. Nesouhlasíme z toho důvodu, že nám běží čas. Zemědělci teď upravují půdu, budou zakládat ozimy. Pokud neumožníme plošnou aplikaci, hrozí, že zemědělci budou nuceni používat nějaké nestandardní prostředky,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a doplnil, že škody, které hraboši způsobí, mohou přesáhnout miliardu korun.

Hospodáři podle jeho slov udělají maximum pro to, aby přemnožené hlodavce zlikvidovali mechanicky, například orbou. Pokud se nepodaří jejich populaci zredukovat, hrozí, že škůdci zničí úrodu na příští rok.

Povolení k plošnému užití jedu tento týden vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je ministerstvu zemědělství podřízen. Proti kroku se ale ohradilo ministerstvo životního prostředí, podle nějž plošná aplikace toxinu ohrožuje ptactvo, divokou zvěř i psy a kočky.

Ochránci přírody se obávají dokonce toho, že by se plán zemědělců obrátil proti nim. Pokud totiž dravci pozřou otráveného hraboše a účinný jed nepřímo otráví i je, mohlo by se stát, že naopak dojde k značnému úbytku přirozených predátorů hrabošů. Hlodavci by se tak posléze paradoxně mohli přemnožit, protože mají kratší reprodukční cyklus než jejich přírodní nepřátelé.