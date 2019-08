V srpnu 1989 sílila komunistická propaganda. Chartisty spojovala se sérií požárů v Československu

V spnu 1989 pokračovaly také domovní prohlídky i zatýkání. Navíc se blížilo výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a režim dával najevo, že se při demonstracích nebude bát použití síly. Od jara mimo to mezi lidmi kolovala petice Několik vět, která požadovala propuštění politických vězňů, svobodu shromažďování i médií a vyzývala k obnovení společenské diskuze. Začátkem srpna pod ní bylo už kolem šestnácti tisíc podpisů.

U dalších představitelů opozičních skupin pak probíhají domovní prohlídky. Zostřený postup proti disidentům je přípravou na výročí 21. srpna. „Roste drzost určitých sil, určitých lidí a my musíme přiměřeně k těmto otázkám reagovat,“ uvedl v projevu k lidovým milicionářům a příslušníkům SNB šéf pražské KSČ Miroslav Štěpán. Velitel lidových milicí Karel Krobat pak pro Rudé právo varoval: „Učíme se zacházet se zbraněmi – pro nejhorší případ.“

Přes rozhodné projevy ale jeden ze soudruhů nehlasoval pro závěrečné odsouzení protisocialistických živlů. „To by mě zajímalo, co to bylo za vola,“ utrousil Miroslav Štěpán v zaplněném „pakulu“.

Propaganda vůči Chartě: „Neštítí se organizovat požáry a vyhrožovat šibenicemi“

V červenci 1989 se na prvním televizním programu v hlavním vysílacím čase objevil pořad Žhář, který Chartu 77 spojoval se sérií požárů továren a vraždou. „Za celou věcí stála jedna organizace – Charta 77,“ zaznělo ve vysílání.

Propaganda vůči Chartě pokračovala i na aktivu Lidových milicí. „Mají plná ústa demokracie, humanismu a přitom se neštítí organizovat požáry a vyhrožovat šibenicemi,“ tvrdil velitel Lidových milicí v Českých energetických závodech Ivan Simanovič.