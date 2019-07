Senátní komise chce řešit Babišův údajný střet zájmů i jednotlivé dotační projekty

Zatímco první z návrhů auditů byl už zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Proto Nytra požádal přímo Evropskou komisi, aby dala souhlas k tomu, aby česká ministerstva senátní komisi dokumenty poskytla.

„Chceme se zabývat konkrétními věcmi, které jsou v první předběžné auditní zprávě, přestože ji máme v neoficiální podobě. Dohodli jsme se, že se budeme zabývat jak případným střetem zájmů pana premiéra, tak jednotlivými dotačními programy,“ uvedl po jednání šéf komise.

S Kalou chce řešit jednak to, co už NKÚ dosud kontroloval, ale také některé záležitosti, které by úřad mohl dodat do kontrolního plánu buď ještě pro letošní rok, nebo pro rok příští.

Ačkoli jde o neoficiální verzi auditu, podle senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD) nikdo dosud nezpochybnil, že jde o zprávu, kterou Evropská komise skutečně zpracovala a předložila České republice. Komise by s ní tedy měla podle něj pracovat.