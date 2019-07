Jourová byla úspěšná, řekl Babiš. Jak se k její nominaci postaví ANO, se teprve uvidí

„Vláda o tom bude rozhodovat do konce srpna. Já teď čekám, jestli nová předsedkyně Evropské komise myslí vážně to, co říkala před zvolením, to znamená, že by si přála dva kandidáty za každou členskou zemi,“ řekl Babiš k výběru českého eurokomisaře.

O tom, jakému portfoliu by se měl český zástupce v Evropské komisi věnovat, se podle premiéra jedná. Babiš řekl, že s von der Leyenovou telefonicky hovořil a že se snaží přenášet do Bruselu české představy, konkrétnější ale být nechtěl. V minulosti premiér řekl, že by si přál pro Česko silnější portfolio, než je nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitostí mužů a žen. Zmiňoval oblasti vnitřního trhu nebo digitalizace.