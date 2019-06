Věra Jourová: Ráda bych pokračovala v Evropské komisi. Ale záleží na vládě

Pan premiér to několikrát zopakoval. On sám říká totéž, co jsem řekla před chvílí, že záleží na rozhodnutí vlády, kde je koalice, takže o tom bude koaliční jednání.

To ano. No a mezitím ještě bude velice náročné jednání o portfoliích. Takže řada faktorů.

Samozřejmě jednání vlády, máme dva koaliční partnery, tak čekám, že tohle proběhne, nevím kdy. A pro mě osobně bude velice důležité, kdo bude zvolen jako předseda Komise. Protože už dnes vím, jak je to důležité. Jestli je to člověk, který bere v úvahu názory komisařů, třeba i jak vnímá náš region. Pak je tam ještě faktor onoho tříhodinového grilování v (Evropském) parlamentu.

Když bude ČSSD proti?

Upřímně řečeno nevím, jak teď mají ve vládě dohodnuta hlasovací pravidla, tak se nechám překvapit.

Končící europoslanec Pavel Poc řekl velmi veřejně, že je proti tomu, abyste pokračovala. Chcete, aby o vás hnutí ANO vyvolalo spor, tedy aby na vás trvalo i přesto, že ČSSD bude proti?

Asi si umíme představit, že vám řeknu, že je to na české vládě, jak se dohodnou v koalici. Je to samozřejmě zásadní otázka pro těch dalších pět let, protože ač komisař nesmí zastávat čistě zájmy své země, hraje opravdu zásadní roli v tom, jak se dívá evropský svět na Českou republiku. Je to tvář, která je hodně vidět, tak rozumím tomu, že o tom vláda bude vážně jednat.

Zmínila jste portfolio. Premiér řekl, že by si přál lepší. Mluvila jste s ním o tom, že on není spokojen s portfoliem, které jste dělala?

Já myslím, že mluvil o silnějším portfoliu, a tady si myslím, že zná můj názor, že tohle portfolio je hodně silné. Když to budu jenom měřit tím, do kolika členských zemí nesmím dnes přijet, protože jsem musela udělat zásadní rozhodnutí (smích), to trošku přeháním. Ale tohle portfolio je silné, naučila jsem se s ním fungovat, připadá mi praktické i pro lidi, protože tam mám věci, jako je boj proti zločinu, odstraňování byrokratických bariér, když se lidi nebo firmy stěhují, mám tam ochranu soukromí a velkou plejádu věcí týkajících se spotřebitelů, které každý spotřebitel na sobě cítí každý den. Takže já to za slabé portfolio nepovažuji.

Ale upřímně řečeno, pokud se bavíme teoreticky, že bych pokračovala, jsem ráda, že tam dojde ke změně. Otevřeně řeknu, že u některých velmi citlivých témat, je to otázka hodnot, otázky identity, ochrany menšin, lidských práv, vám musím říct, že někdy je to velká fuška. Možná bych ráda dělala nyní něco srozumitelnějšího, kde jedna a jedna jsou dvě jako v normálním světě. Takže něco ze světa ekonomiky, o čem koneckonců mluví i pan premiér Babiš, bych docela uvítala.

To znamená vnitřní trh nebo komisař pro obchod, to je to, co byste chtěla, kdybyste si mohla vybrat?

Například. Já vidím samozřejmě velkou perspektivu i v digitální ekonomice, v rozvoji technologických novinek včetně umělé inteligence ve vazbě na rozvoj ekonomiky, takže to jsou už dneska docela silná témata pro mě z pozice tohoto portfolia.