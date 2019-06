Lidé si připomněli Miladu Horákovou a další oběti totality

Jeden ze slovenských účastníků Michal Radošínský podotkl, že u zdi snadno mohl skončit i on. Obětí režimu se ale nakonec stal pouze jeho strýc, který odolal výslechům a neprozradil vyšetřovatelům, co chtěli vědět. „Kdyby jim prozradil, že ho skrývala jeho tehdy těhotná sestra a že pomáhala při organizování útěků mladým salesiánům do Polska, skončila by v jejich rukou také a já bych tu dnes nestál. Ležel bych tady někde zakopaný,“ řekl.

Na pietní setkání do Ďáblic přišla i Zdena Mašínová, která usiluje o exhumaci ostatků své matky – manželky hrdiny protinacistického odboje, kterou věznili nacisté i komunisté – a jejich přesun do rodinné hrobky. Do začátku letních prázdnin by měl pražský magistrát stanovit další kroky.

Město původně žádost o exhumaci odmítlo, později ale postoj změnilo. Nešlo by o první exhumaci těla z ďáblického hřbitova – poprvé se tak stalo již před čtyřmi lety. Výzkum tehdy prokázal, že ostatky patří umučenému knězi Josefu Toufarovi.