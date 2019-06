Dienstbier: Pro ČSSD by bylo zdravé odejít do opozice. Babišovy problémy se budou zhoršovat

Babišovy problémy se navíc podle senátora budou zhoršovat. „Teď máme návrh auditních zpráv, během několika měsíců, možná na podzim, budeme mít finální znění a já si nemyslím, že to vyzní lépe pro Babiše, potažmo Českou republiku z hlediska čerpání dotací. Také je otázka, kdy padne rozhodnutí státního zástupce, jestli pošle obžalobu na Andreje Babiše k soudu. Také to bude v řádu měsíců, déle to asi trvat nemůže. Situace se pravděpodobně bude vyhrocovat,“ řekl.

Pro ČSSD by podle Dienstbiera i s ohledem na volební výsledky, které stranu oslabily, bylo zdravé, kdyby šla strana do opozice. „Když se podíváme na podobné příklady do zahraničí, tak strany, které po nějaké době u moci prohrály, většinou obnovily sílu tím, že odešly do opozice, měly tak čas věnovat se své organizační struktuře, svým programovým prioritám, nově je popsat,“ poznamenal.

Veřejný tlak může předejít pokusu o nepřiměřený zásah do justice, míní senátor

Co se týká současných veřejných protestů, jako základní pozitivní přínos vidí Dienstbier to, že lidé nejsou zticha. „Že jim záleží na tom, co se ve státě děje, že se začínají aktivně zapojovat do veřejného dění, protože si myslím, že pasivita lidí je dlouhodobě velkým problémem české společnosti, české politiky. Bez účasti lidí demokracie nemůže fungovat,“ poznamenal.

Zároveň mohou mít demonstrace preventivní charakter před pokušením například zasahovat do nezávislosti justice, dodal senátor. I na to demonstranti opakovaně upozorňují v návaznosti na výměnu na postu ministra spravedlnosti, která přišla krátce potom, co policie navrhla státnímu žalobci podat obžalobu v kauze Čapího hnízda.

„V tomto případě to byla spíš hloupost nebo nešikovnost. Jak jsem slyšel, tak se k tomu (Babiš) chystal delší dobu,“ řekl k obměně v resortu. „I kdyby tam ovšem nebyly špatné úmysly, tak v momentě, kdy je premiér trestně stíhaný a má vliv na to, kdo je ministrem spravedlnosti, tak vždycky logicky bude vznikat pochybnost, jestli to není z jeho strany snaha ovlivnit justici,“ dodal.

Jestli ale existuje možnost, že by vláda padla, se Dienstbier neodvažuje odhadovat. Ovšem míní, že první krok, který by byl správný, je ten, kdyby Babiš skončil ve funkci premiéra. „Ideálně z jeho vlastního rozhodnutí, kdyby on sám uznal, že s těmi problémy, které má, nemůže pokračovat, aniž by ohrožoval důvěru lidí v demokratický systém,“ uvedl.