Česká absurdita, komentoval generál Pavel muzeum Atomu, které je bez elektřiny a zavřené

Ministerstvo obrany podle mluvčího Jana Pejška dělá maximum pro to, aby řešení našlo a muzeum se mohlo znovu otevřít. Kdy se to podaří, nedokázal ale odhadnout.

V pondělí místo navštívil i generál Petr Pavel, do loňska předseda vojenského výboru NATO.„Mně to připadne jako dalších z takových českých absurdit, kdy máme něco, na co bychom měli být pyšní, měli bychom být hrdí, že to máme, měli bychom to ukazovat,“ uvedl Pavel.

„Viděl bych jako naprosto přirozené, že nejen ministerstvo obrany, ale vůbec stát se zasadí o to, aby tohle muzeum bylo dopracováno, aby bylo hodně navštěvováno,“ dodal.