Speciální dron umí odhalit kůrovce dříve než lesníci. Aplikace má začít sloužit ještě letos

Posbíraná data aplikace vyhodnotí do několika hodin. Napadané stromy označí červenou tečkou, zdravé bílou. Kromě toho má aplikace v budoucnu rozlišovat i stromy, které mohou být ohroženy, lesníkům by dala možnost včas zasáhnout. Vývojáři teď pracují na uživatelském prostředí.

„Strom změní spektrální příznaky. To znamená, že změní barvu v okem neviditelných spektrech, třeba v infračervené barvě, a nepatrně se mu zvýší teplota, což také dokážeme detekovat,“ vysvětluje Ondřej Lagner z Fakulty životního prostředí ČZU.

„Zvažujeme formu služby, kdy bychom zpřístupnili prostředí, do kterého by si uživatel svá data nahrával, nepotřeboval by žádné zvláštní aplikační vybavení. Jeho vstupem je snímek z dronu, který nahraje, a o všechno ostatní se postaráme my,“ říká Václav Wiesner ze společnosti Unicorn.

Aplikaci by mohli používat hlavně majitelé menších lesních ploch v řádu desítek hektarů. Větší území by bylo třeba sledovat větším bezpilotním letadlem a nejlépe citlivějším, a tedy i dražším senzorem.