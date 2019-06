I slabá bouřka je nebezpečná, varují meteorologové. V Beskydech smetla skupinu turistů

Pět lidí bylo ve čtvrtek odpoledne na Frýdecko-Místecku v Beskydech zraněno poté, co do blízkého stromu udeřil blesk. Neštěstí se stalo dva kilometry pod vrcholem Lysé hory. Skupinka turistů se vracela z výletu po červené turistické trase směrem k obci Ostravice.

Zranění lidem způsobil jak následný elektrický výboj, tak tlaková vlna, která vznikla při úderu do stromu. „Nebylo to cíleně, že by se tam skupina schovávala pod stromem. Prostě šli a zrovna do stromu, který byl u chodníku, udeřil blesk,“ popsal záchranář Pavel Masopust.

„Bouřka nebyla nijak významná, byla slabá. Náhoda. Tady v okolí Lysé hory jsou bleskové výboje časté do země i do vrcholu, takže bohužel byli ve špatnou dobu na špatném místě,“ komentuje situaci na Lysé hoře meteorolog Milan Čermák.

Sedmnáctiletý chlapec utrpěl popáleniny

Nejvážněji zraněn byl sedmnáctiletý chlapec, který měl po zásahu spálený oděv a utrpěl popáleniny prvního až druhého stupně na trupu. Záchranáři ho převezli do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho lékaři nepřetržitě monitorují na jednotce intenzivní péče. „Má popáleniny na dvanácti procentech těla, nicméně pacient je ve stabilizovaném stavu a komunikuje s lékaři,“ uvedla mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

Padesátiletá žena byla úderem blesku podle všeho odhozena a při pádu na zem si poranila hlavu. „Tam bylo poranění obličeje, kdy spadla obličejem přímo na kameny, takže tam byly mnohačetné odřeniny, podlitiny, hematomy,“ uvedl záchranář Masopust.