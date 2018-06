Tři chlapci, do kterých v Třinci uhodil blesk, jsou v pořádku

V pátek osmého června odpoledne se čtrnáctiletý Jaroslav Sajdok bavil se dvěma kamarády jen kousek od domu. Toho, že se blíží bouřka, si chlapci nevšimli. „Chvilku jsme si povídali a pak jsme si říkali, že půjdeme domů. Já už jsem nakráčel, jako že půjdu pryč, a v tu chvíli udeřilo,“ popsal Jaroslav Sajdok, jeden z chlapců zasažených bleskem. Výboj mu popálil nohy a ruku. „Už to nejde moc vidět, už se to zahojilo,“ dodal chlapec.

Po zásahu necítil podle svých slov ruce a nohy. „Kluk přiletěl za námi domů a říkal, že udeřil blesk. Dva kluci byli na zemi, jeden ležel úplně v bezvědomí. Manžel volal 112 a přiletěl vrtulník,“ řekla matka zasaženého chlapce Lenka Sajdoková.

Blesk se svezl po stromě u cesty – dodnes je to na něm jasně vidět. „Synovi to prošlo dvěma nohama, tím že šli, tak mu výboj prošel jenom do boku, pak to vyšlo ven. Kdyby stáli pod stromem, tak by jim to přešlo přes celé tělo. Tak měli štěstí,“ dodala Lenka Sajdoková.