Blesk smetl v Beskydech pět lidí. Chlapec má popálený trup, ostatní lehčí zranění

„Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky,“ varovali meteorologové. Právě úder blesku způsobil ve čtvrtek odpoledne poranění pěti lidí mezi Ostravicí a Lysou horou v Beskydech. Udeřil do stromu nedaleko skupiny.

Pro Olomoucký kraj a oblast Bruntálu, Krnova a Rýmařova v Moravskoslezském kraji zvýšili meteorologové stupeň nebezpečí z nízkého na vysoký. Do 21:00 lze očekávat velmi vydatný déšť s úhrny kolem 40 milimetrů za půl hodiny.

Výstrahu na silné bouřky s platností od 15:30 do pátečních 3:00 vydal Český hydrometeorologický ústav pro Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Zlínský kraj, Vysočinu, Prahu a jižní část Středočeského kraje. Bouřky doprovodí přívalový déšť s úhrny kolem 35 milimetrů, lze očekávat zatopení sklepů či podchodů.

Nejvážnější zranění utrpěl podle mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla sedmnáctiletý chlapec. Má na trupu popáleniny prvního až druhého stupně a spálený oděv. Mluvčí ostravské fakultní nemocnice Naďa Chattová ujistila, že není v ohrožení života. „Nepřetržitě je monitorován na jednotce JIP, a to z důvodů možných kardiologických a neurologických komplikací,“ dodala.

Další dva lidi – šestnáctiletý chlapec a padesátiletá žena – srazila tlaková vlna na zem. U chlapce zjistil lékař stopy po zásahu, nikoli však popáleniny, žena utrpěla zranění při pádu, kdy si poranila hlavu.

Krátce se dostala do bezvědomí, se záchranáři však již později byla v kontaktu, uvedl mluvčí. Dvě dívky ve věku šestnácti a devatenácti let byly po úderu otřesené a jedna prochladla. Všech pět zraněných převezli zdravotníci do nemocnic.

Po prudkém dešti se rozvodnila jihočeská říčka

Nejprudší bouřky ale odpoledne nezasáhly Beskydy, nýbrž v jižní Čechy. V Kaplici odpoledne napršelo podle ČHMÚ za půl hodiny až 50 milimetrů (tj. 50 litrů na metr čtvereční), což se projevuje na hladině říčky Černé. Podle údajů Povodí Vltavy je zatím na prvním stupni povodňové aktivity.