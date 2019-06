ŽIVĚ: Sněmovna projedná sdílení receptů mezi lékaři, úhradu konopí a alkohol u cyklistů

Sněmovna ve třetím čtení projedná novelu, která by umožnila lékařům sdílet mezi sebou záznamy pacienta a vědět, které léky má zrovna předepsané. Mohla by dokončit také schvalování úhrady léčebného konopí ze zdravotního pojištění. Ve finále jsou i další novely, týkají se zejména zemědělství. Opoziční strany pak předají předsedovi sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Hlasování by se mělo uskutečnit ve středu.