Petlahvoně, vlhčence i skleněnce zavlekli do Krkonoš turisté. Správa parku bojuje proti odpadkům

Někteří lidé se nezdráhají v národním parku odhodit třeba i dětskou plínku. „Není to úplně běžný odpadek, ale nacházíme je. Turisté mají pocit, že je můžou vyhodit, ale přitom je to vlastně kus plastu. Stejně tak jako vlhčené ubrousky. Zůstanou tady desítky let,“ dodal Drahný.

„Na informačním centru jsou k dispozici tašky z rozložitelného materiálu a každý turista, který vyráží na výlet, si ji může vzít,“ vysvětlil mluvčí správy KRNAP Radek Drahný. Do tašek pak mohou turisté sbírat odpadky, které cestou najdou.

Kromě vlhčených ubrousků návštěvníci nejčastěji v parku odhazují cigaretové nedopalky, petlahve, igelitové sáčky nebo plechovky. Objevují se i skleněné lahve. „Skleněnci jsou světloplaší, mají tendenci schovávat se do země,“ poukazuje na skleněný odpad Drahný. Sklo se nerozloží nikdy. Slupky od ovoce příroda sice zpracuje, do lesa ale nepatří.

I po jejich rozpadu po letech však problém nezmizí. Naopak. „Že plasty nevidíme, ještě neznamená, že je problém vyřešen. Jsou studie, které ukazují, že mikroplasty vstupují do orgánů, mají charakter nanočástic, můžou způsobovat záněty, oxidativní stres i celou řadu metabolických poruch,“ uvedl Jan Frouz z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK.

Odpadkové koše? Do divoké přírody nepatří

Nabízí se tak otázka, zda by pro turisty nemohly být připraveny odpadkové koše. „Co jsem si do národního parku přinesl, musím si také odnést. V Krkonoších nebyly, nejsou a nebudou odpadkové koše, ty do divoké přírody nepatří,“ tvrdí ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.