Jarní mrazíky zdraží jahody. Samosběry začnou později

Jana Jakoubková má v pražských Kunraticích skoro desetihektarové pole s jahodami. Sběry a samosběry, které u nich většinou probíhají na konci května, letos přijdou později. „Jahody nám sotva začínají zrát. Nevíme, kdy se sběrem začneme, příští týden určitě ne,“ říká. Odložení sběrů způsobily mrazy z počátku května, když jahody začaly kvést. Kvůli tomu se zvýší i jejich ceny. Jakoubková bude letos prodávat jahody za ceny až o 10 procent vyšší. Někde ale ovocnáři přišli i o polovinu své sadby. „Na začátku května nám zmrzla až půlka jahod. Byly to bohužel ty první, které se prodávají líp. Ty pozdější ale vypadají docela dobře, takže se jejich sběr rozběhne tak za týden,“ říká Dušan Louda z Turnova. U něj budou ceny také vyšší než vloni, a to kolem 80 korun za kilogram. Podle Ovocnářské unie bude letos úroda mírně podprůměrná. „Průměrně se urodí kolem 3300 tun jahod, letos to bude určitě pod tři tisíce tun. Část úrody výrazně ovlivnily jarní mrazy. Pozitivní je, že během května trochu pršelo,“ vysvětluje předseda unie Martin Ludvík. Sucho jahodníkům příliš neškodí Sucho, které dlouhodobě trápí většinu zemědělců, jahodníku tolik neškodí. „Jahoda je spíš bylina, takže suchem netrpí. Horší by bylo, kdyby pršelo hodně, to pak úroda snadno shnije,“ dodává Ludvík. Jakmile samosběry začnou, lidé jahody během pár hodin vysbírají. „Už ráno tam čekají, na místě si pak i dokoupí košíky a sbírají dál,“ popisuje Jana Jakoubková.

Možnost nasbírat si vlastní jahody lidé mají až po prvním sběru, který dělají majitelé polí. „Jakmile se totiž to pole otevře lidem, tak se tam potom už sbírat nedá. Málo tam toho zůstane a to, co tam je, je většinou pošlapané,“ dodává Jakoubková.