Oslabení, ale jasné vítězství ANO slibuje květnový průzkum CVVM. TOP 09 má stále problém

Květnový průzkum CVVM přišel s nejhorším výsledkem vládního hnutí ANO od loňských voleb, což ovšem neznamená, že by významně ztrácela pozice. S 28 procenty hlasů by případné volby jednoznačně vyhrálo, přesto poprvé od loňského listopadu spadlo pod třicítku. V předchozím dubnovém průzkumu CVVM mělo ANO 32 procent.

Náskok na druhou nejsilnější stranu, kterou zůstává ODS, činí stále více než deset procentních bodů, občanským demokratům slibuje aktuální průzkum 17 procent hlasů. Zvětšili by tak náskok na Piráty s 13,5 procenta, ovšem i Piráti oproti dubnu posílili. Jako čtvrtá nejsilnější strana vyšla z průzkumu KSČM s 11 procenty. V časové řadě volebních modelů CVVM se komunisté poprvé od prosince vrátili před sociální demokracii, jež by podle výzkumníků mohla doufat v 9,5 procenta hlasů.

I když činí předpokládaná odchylka zhruba dvě až tři procenta, zmíněných pět stran by podle průzkumu měla místa ve sněmovně jistá. Jiné to je v případě dalších čtyř stran, které v současnosti v dolní parlamentní komoře zasedají. Na pětiprocentní hranici spadla SPD a zisk 4,5 procenta – který by k úspěchu nestačil – přiřkl průzkum lidovcům a Starostům. Vzhledem k možné odchylce by ale všechny tři strany stále mohly doufat, že pět procent nakonec přeskočí.

Jiné je to v případě TOP 09, která má ve volebním modelu jen tři procenta hlasů, přičemž maximální potenciální zisk činí jen 3,8 procenta – tedy pod pětiprocentní hranicí. Výsledek je přitom stejný jako v dubnu, zatímco STAN i KDU-ČSL mírně posílily. Se dvěma procenty pak ve volebním modelu figurují ještě Zelení.